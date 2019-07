Les 22 pays du pourtour méditerranéen génèrent, annuellement, 24 millions de tonnes de déchets plastiques, parmi lesquels 42% sont enfouis, 14% incinérés et 16% seulement sont recyclés. C’est ce qui ressort dans le nouveau rapport du Fonds mondial de la nature (WWF) paru en juin 2019.

Quant aux 28% restants, ils sont gérés de manière inefficace (non collectés, mis dans des décharges non contrôlées ou à ciel ouvert) et risquent donc de polluer la nature et la Méditerranée.

De ce fait, un quart des déchets plastiques de la région sont rejetés dans la nature chaque année, dont 600.000 tonnes finissent en mer Méditerranée.

Le rapport identifie les solutions prioritaires permettant d’en finir avec cette crise. Ainsi, au niveau régional, le WWF appelle les gouvernements à soutenir un accord multilatéral contraignant afin de stopper les rejets de plastiques en Méditerranée d’ici 2030. Celui-ci pourra être négocié dans le cadre de la Convention de Barcelone, dont la prochaine assemblée se tiendra en décembre 2019.