Les chambres nationales des collecteurs et du recyclage du plastique relevant de l’Union Tunisienne, de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTIICA) ont mis, mardi, en garde contre l’effondrement du « Système publique de reprise et de valorisation des emballages usagés » (ECO-LEF).

Intervenant, au cours d’une conférence de presse organisé mardi à Tunis, le président de la Chambre nationale des collecteurs de déchets plastiques, Hamza Chaouch a appelé le président de la République à intervenir pour sauver le système en question.

Le responsable a mis l’accent sur la dégradation du Système publique de reprise et de valorisation des emballages usagés notamment, au cours des deux dernières années, rappelant que le secteur qui comptait en 2004, près de 180 entreprises , inclut, aujourd’hui, 30 entreprises dont 10 collecteurs et 20 sociétés de recyclage.

Il a souligné que les entreprises adhérant à ECO-LEF sont confrontées à de nombreux problèmes qui menacent leur durabilité en raison de la hausse du prix d’approvisionnement en plastique usagé et la concurrence du secteur parallèle.

De son côté, la présidente de la Chambre nationale du recyclage des déchets plastiques, Hanen Silimi a rappelé que système ECO-LEF est financé par le Fonds de Dépollution (FODEP) grâce à la contribution (à hauteur de 7%) accordée par les industriels.

Elle a appelé à identifier des solutions pour préserver et développer ce système qui revêt une grande importance compte tenu de son rôle environnemental et socioéconomique.

Les deux responsables ont appelé à la révision du prix d’approvisionnement en plastique usagé et à engager un débat entre l’administration et les professionnels adhérents à ECO-LEF, soulignant que les entreprises de recyclage ont exprimé leur disposition à assumer la différence du prix.

Ils ont, dans le même cadre, annoncé qu’aucune réponse n’a été obtenue du Directeur général de l’Agence Nationale de Gestion des Déchets (ANGED) et du ministère de l’environnement au sujet des correspondances qu’ils ont envoyée à ce sujet.

” Vu qu’il n’a pas pu identifier des solutions au secteur, le responsable de l’ANGED doit présenter sa démission”, soulignent les deux responsables, rappelant dans ce cadre les propos du président Saïed qui a mis en garde que “toute défaillance sera sanctionnée et chaque responsable ne restera pas plus d’une heure en fonction en cas de manquement “.

A noter, la Tunisie produit environ 2,5 millions de tonnes dont 10% sont des déchets en plastiques, selon le ministère de l’Environnement. Environ 500 mille tonnes de plastiques sont chaque année rejetées dans la mer, ce qui provoque de grands dégâts environnementaux pour le pays et pour le milieu marin en général.

Selon le Fonds Mondial pour la Nature (WWF), la Tunisie est l’un des principaux producteurs de plastique en Méditerranée. Un milliard de sacs en plastique y sont consommés chaque année, dont 80% ne sont ni recyclés, ni collectés, précise le Fonds. Il estime que des pertes annuelles d’environ 60 millions de dinars sont le résultat de la pollution plastique en Tunisie.

Le système Eco-Lef est régi par le décret 97-1102 de juin 1997, modifié par le décret 2001-843 d’avril 2001, relatif aux conditions et modalités de collecte et de gestion des sacs et matériaux d’emballage usagés.

ECO-LEF vise à réduire la mise en décharge des déchets d’emballages, limiter l’impact négatif des déchets d’emballages dans la nature et promouvoir le recyclage et la valorisation des déchets. Il cible les Bouteilles de boissons gazeuses et d’eau (PET), les Bouteilles et conteneurs de détergents (PVC), les Films et sacs en plastique (en PP) et les Boîtes métalliques (aluminium et acier).