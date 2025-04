La green start-up tunisienne ” Wayout“, qui promeut des solutions pour améliorer l’infrastructure urbaine en développant des solutions de dépollution, surtout par les plastiques, vient de déployer dix “Zigofiltres” d’une durée de vie de 15 ans, dans la cité Ettahrir (Grand Tunis).

“Il s’agit d’une solution simple pour limiter l’accumulation des plastiques et des déchets dans les égouts et les filtrer pour évacuer plus facilement les eaux de ruissellement. Elle vise, aussi, à réduire les risques d’inondation et à empêcher les déchets de finir dans la mer et à polluer les écosystèmes marins”, a déclaré à l’agence TAP, Mohamed Rammeh, fondateur et CEO de la jeune pousse, dont la création remonte à 5 ans.

La Start-up a déjà fait bénéficier 25 municipalités tunisiennes de cette solution à triple impact: environnemental, social et économique, selon Rammeh. “Au-delà de son impact environnemental, cette initiative a, aussi, un impact social dans la mesure où elle contribue à améliorer les conditions de travail des éboueurs qui manipulent souvent des déchets à mains nus et d’une manière parfois dégradante et aide les municipalités à réduire les dépenses réservées au nettoyage”, a encore expliqué le responsable de “Wayout”, qui reconnait le rôle des agents municipaux dans la propreté des zones urbaines et des villes.

Il estime, par ailleurs, que le problème en Tunisie, réside dans l’entretien des infrastructures et l’expansion urbaine au dépend de la nature. “Le bitume et le dallage bloquent l’infiltration des eaux, ce qui pourrait saturer les réseaux d’évacuation et entraîner la montée des eaux qui sont souvent chargées de déchets. Notre objectif est de contribuer à l’effort de sensibilisation des citoyens pour qu’ils ne jettent plus des déchets dans la rue et partant améliorer le paysage urbain en collaboration avec les municipalités”, a-t-il encore dit.

Cette initiative a été soutenue par l’institution de micro-finance tunisienne “EndaTamweel”, dans une action pilote qui témoigne d’un engagement pour un environnement plus propre, plus sûr et plus durable et qui gagnerait à être généralisée en Tunisie.