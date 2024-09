La clôture d’un projet de valorisation des déchets oléicoles et plastiques par le recyclage, initié par l’Ecole nationale des ingénieurs de Sfax (ENIS), a été au centre d’un forum scientifique organisé, mardi, à Sfax.

Le projet vise à protéger l’environnement des déchets plastiques et agricoles et à les exploiter dans la fabrication de matériaux écologiques. Il est financé par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, dans le cadre de la valorisation des résultats de la recherche dans des domaines spécifiques, a indiqué Rim Saied, directrice générale de la valorisation de la recherche au ministère.

« Ce projet de recherche dans le domaine de la valorisation des déchets de l’exploitation des olives, de leur développement et de leur intégration avec les plastiques et les déchets agricoles, afin de les utiliser comme produit industriel, est actuellement sur le marché local et international », a-t-elle indiqué.

« Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique œuvre à soutenir les projets de recherche visant à exploiter de manière réaliste les résultats de la recherche scientifique dans le secteur économique», a-t-elle ajouté.

« Le projet de valorisation des déchets d’olives et de plastique par le recyclage est l’un des projets sur lesquels travaillent les chercheurs de l’ENIS, qui comprend 26 laboratoires de recherche, 4 unités de recherche et des unités de valorisation et d’interaction avec le tissu industriel », a déclaré Khaled El Esh, directeur de l’ÉniS.