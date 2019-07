Pour améliorer les performances économiques régionales et encourager les investissements en Tunisie, la GIZ (la coopération allemande) soutient l’État, les entreprises établies et les start-up, par exemple dans l’économie numérique. Cela crée des opportunités de revenus et d’emploi.

Un autre programme promeut l’utilisation durable des ressources en eau dans la région. De concert avec des organismes publics, privés et de la société civile, des solutions sont développées pour soutenir une agriculture économe en ressources et favoriser le développement rural.

La GIZ promeut également le secteur des énergies renouvelables et l’efficacité énergétique. Elle conseille notamment le gouvernement tunisien dans l’élaboration de projets de lois. Elle aide aussi le secteur privé à développer le marché solaire régional.

D’autres projets portent sur la protection du climat et l’indépendance énergétique.

Pour accompagner toutes ces initiatives, l’Allemagne, par le canal de la GIZ et de la banque allemande KFW, a mis à la disposition de la Tunisie un ensemble de financements dont une aide financière supplémentaire spéciale annuelle de 300 millions d’euros. La Tunisie étant considérée, aux côtés de pays comme la Côte d’Ivoire et le Ghana, comme des «champions des réformes».

Sur les 45 projets qu’elle supervise, certains sont d’une grande qualité et méritent qu’on s’y attarde en raison de leur effet multiplicateur et de leur impact sur le renforcement de la démocratie dans le pays, le développement durable, l’équilibre régional, l’emploi des jeunes et l’internationalisation des entreprises tunisiennes.