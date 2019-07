Rayed Chaibi, président de l’Association pour la promotion de la coopération et de l’amitié entre la France et la Tunisie (APCAFT), annonce le lancement de l’initiative pour l’emploi dans les territoires de la Tunisie.

Lors d’une rencontre organisée à Tunis, le 29 juin 2019, pour présenter cette initiative, Rayed Chaibi a signalé que l’objectif est de créer une synergie entre les différents intervenants locaux pour promouvoir l’emploi dans les régions.

“Face à la grave situation économique et sociale, l’APCAFT propose une initiative permettant de combattre le chômage dans les régions intérieures en associant tous les acteurs majeurs comme les collectivités locales, les entreprises, les associations et les structures de formation”, a-t-il souligné dans une déclaration à l’agence TAP.

Rayed Chaibi a ajouté que l’association souhaite aider les municipalités à créer un service municipal de l’emploi, de la formation et du développement économique qui porterait le nom de “Mission emploi Tunisie”.

L’intervenant a précisé que la première Mission emploi a été créée à Drancy en France en octobre 2013 et l’APCAFT compte aujourd’hui lancer cette initiative en Tunisie sur la base du volontariat.

Dans ce contexte, il a indiqué que cette initiative a été présentée à quelques municipalités comme Zarzis, Radès, Raoued, Tunis, Mégrine, Fouchana et Manouba et qui ont manifesté leur intérêt à créer ce genre de service municipal dans leurs communes.

Selon lui, l’Association accompagnera les municipalités intéressées à la mise en place et la structuration de leur Mission emploi.

Créée le 20 mars 2018 (date d’anniversaire de l’indépendance de la Tunisie et Journée nationale de la francophonie), l’Association pour la promotion de la coopération et de l’amitié entre la France et la Tunisie a pour objectif de développer des projets en Tunisie en lien avec les associations et collectivités tunisiennes et apporter les financements et soutien de la part des institutions françaises et européennes.