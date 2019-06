Enactus Tunisie organise, du 1er au 3 juillet 2019 à l’Hôtel Laico Tunis, la 10ème édition de sa Compétition nationale avec le concours de l’Union européenne (dans le cadre de le Semaine de l’Europe), la Konrad Adenauer Stiftung et Tunisie Telecom, sous le thème “L’Entrepreneuriat social et richesses régionales“

Ce rendez-vous annuel réunira plus d’un millier de personnes entre étudiants, business leaders et enseignants universitaires, dont Slim Khalbous, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Patrice Bergamini, ambassadeur de l’UE en Tunisie, Andreas Reinicke, ambassadeur d’Allemagne en Tunisie, Samir Majoul, président de l’UTICA, Noureddine Taboubi, secrétaire général de l’UGTT, Fadhel Kraiem, PDG de Tunisie Telecom.

Cette compétition vise à récompenser le meilleur projet d’entrepreneuriat social de l’année 2018/2019.

Durant toute l’année, plus de 2 500 étudiants des équipes de 73 établissements de l’enseignement supérieur publics et privés affiliés à Enactus Tunisie (écoles de commerce, de gestions, d’ingénieurs et de santé) et des centres de formation professionnelle ont pris part au programme et développé des projets diversifiés favorisant le progrès social et sociétal dans notre pays. Chacun de ces projets répond au moins à l’un des 17 objectifs de développement durable fixé par les Nations unies.

25 des 73 équipes ont été qualifiées pour participer à la compétition nationale et exposer leurs projets devant un jury composé de 200 professionnels du monde de l’entreprise. Les équipes présenteront leurs projets suivant 3 étapes : Openning round, demi-finale puis la finale.

Le lancement de la compétition est prévu pour le lundi 1er juillet, après-midi, lors de l’Opening Ceremony avec la parade et le tirage au sort des équipes.

Le deuxième jour sera consacré à l’Opening Round avec 6 leagues de 4 ou 5 équipes chacune. Chaque équipe aura 17 minutes pour présenter et défendre ses projets à travers une présentation audiovisuelle en anglais suivie d’une session de questions/réponses avec les membres du jury.

Quant au 3ème jour, il est dédié à la demi-finale avec 3 leagues (le matin) puis la finale l’après-midi avec 3 finalistes. Suite aux présentations des équipes, les membres du jury désigneront le champion national de la 10ème édition de la Compétition nationale qui aura l’honneur de représenter la Tunisie lors de la Enactus World Cup qui se tiendra du le 16 au 18 septembre 2019 à la Silicone Valley, Californie.

Dans le cadre de la Compétition nationale 2019, deux autres challenges sont programmés : Pool Espoir et Finance In Motion Competition.

Le Pool Espoir est destiné aux équipes dont les projets sont restés à l’étape de l’idée ou du prototypage. Cinq équipes sont candidates à ce challenge.

Pour Finance In Motion, quatre équipes ont été sélectionnées pour présenter également leurs projets. Le gagnant, représentera la Tunisie à la Compétition Finance In Motion en Allemagne en juillet 2019.

Programme de la Compétition :

LUNDI 1er JUILLET :

-16h30 : Accueil & inscription

-17h00 : Compétition Pool Espoir (Salle Carthage)

-17h00 : Compétition Finance In Motion (Salle OIA)

-18h00 : Pause

-18h15 : Cérémonie d’ouverture de la compétition nationale 2019 (Salle OIA)

*Mot de bienvenue de Abdelaziz Darghouth, chairman d’Enactus Tunisie

*Mot de bienvenue Janosch Lipowsky, représentant adjoint de la Konrad-Adenauer-Stiftung

*Mot de bienvenue de Patrice Bergamini, Ambassadeur de l’UE en Tunisie

*Allocution de Slim Khalbous, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique

-18h45 : Parade des équipes candidates à la compétition 2019

-19h10 : Talk avec Sarah Arbi, startuppeuse

-19h20 : Flash back Compétition Nationale 2018

-19h25 : Tirage au sort pour le Opening Round de la Compétition Nationale 2019

-19h40 : Speech du Représentant de Finance In Motion et annonce des Résultats Compétition Finance In Motion

-19h50 : Annonce des Résultats du Pool Espoir & Clôture

MARDI 2 JUILLET :

-09h00 : Accueil & inscription

-09h30 : PDJ briefing des juges du opening round

-10h15 : Opening round de la compétition (Ligues 1, 2 & 3)

-11h15 : Pause-café

-11h30 : Opening round de la compétition (Ligues 1, 2 & 3)

-12h30 : Délibérations

-13h00 : Déjeuner juges / Déjeuner Briefing des juges du Opening round

-14h00 : Accueil & inscription

-14h30 : Opening round de la compétition (ligues 4, 5 & 6)

-15h30 : Pause-café

-15h45 : Opening round de la compétition (ligues 4, 5 et 6)

-16h45 : Délibérations

-17h15 : Cérémonie des Awards de l’opening round

*Mot de bienvenue de Emna Ben Yedder Tamerziste, membre du Bureau Exécutif d’Enactus Tunisie et Founder de Central

*Mot de bienvenue de Fadhel Kraiem, DG de Tunisie Telecom

*Message de Sylvester John, Senior Director, Last Mile Delivery eCommerce Operations Wallmart – Past-president d’Enactus Affiliate Division

*Allocution d’Andreas Reinicke, Ambassadeur d’Allemagne en Tunisie

*Flash Back Enactus World Cup 2018

*Talk avec Majdi Smiri, jeune réalisateur

*Pause Musicale

-18h00 : Annonce des résultats de l’Opening round par ligue

-18h30 : Tirage au sort pour la demi-finale de la Compétition Nationale 2019

-19h00 : Clôture.

MERCREDI 3 JUILLET :

DEMI-FINALE :

-09h00 : Accueil & inscription

-09h30 : PDJ briefing des juges de la demi-finale de la Compétition Nationale 2019

-10h15 : Demi-finale de la compétition

-11h15 : Pause-café

-11h30 : Demi-finale de la compétition

-12h30 : Délibérations

-13h15 : Déjeuner des juges de la demi-finale, déjeuner équipes / Déjeuner Briefing des juges de la Finale

-14h45 : Cérémonie des Awards de la demi-finale

*Mot de bienvenue de Sami Chahed, Vice-chairman d’Enactus Tunisie

*Allocution du représentant de Citi Bank Tunisia et présentation du programme Impact@Work

*Pause musicale

*Annonce des résultats de la demi-finale par ligue.

FINALE :

-15h30 : Finale de la compétition

-16h30 : Pause-café

-16h45 : Finale de la compétition

-17h45 : Délibérations

-18h00 : Cérémonies des Awards de la Finale

*Mot de bienvenue de Abdelaziz Darghouth, Chairman d’Enactus Tunisie

*Message video de Rachael A.Jarosh, President & CEO Enactus World Wide

*Follow the Leaders avec Samir Majoul, président de l’UTICA et Noureddine Taboubi, SG de l’UGTT

*Annonces des résultats pour les Challenges Spéciaux

*Bourguiba s’adresse aux jeunes, par Mohamed Raja Farhat.

*Annonce de la EWC 2019

*Allocution du représentant de l’ambassade des USA en Tunisie

*Annonce du vice-champion et du champion.

Les équipes candidates à la Compétition Nationale 2019 :

Enactus ENET’com • Enactus ENIM • Enactus ESAT • Enactus ESIM • Enactus ESSECT • Enactus ESPRIM • Enactus Esprit ICT • Enactus FSEG MAHDIA • Enactus IHEC CARTHAGE • Enactus IHEC SFAX • Enactus INAT • Enactus INSAT • Enactus ISACM • Enactus ISGB • Enactus ISG TUNIS • Enactus ISET CHARGUIA • Enactus ISTEUB • Enactus ISI • Enactus ISSIT • Enactus POLYTECH SOUSSE • Enactus SESAME • Enactus SMU • Enactus TBS • Enactus Université Centrale • Enactus Université de Gafsa

Les équipes candidates au Pool Espoir :

Enactus ENIT • Enactus ESC SFAX • Enactus ESEN Manouba • Enactus ISET Rades • Enactus ISIMS

Les équipes candidates à Finance In Motion Competition :

Enactus IHEC Carthage • Enactus Esprit ICT • Enactus INSAT • Enactus ISI

A propos d’Enactus :

Enactus (Entrepreneurship, Action, Us) est une communauté d’étudiants, d’universitaires et de chefs et dirigeants d’entreprise qui s’engagent à utiliser la force positive de l’entrepreneuriat afin d’améliorer les conditions de vie des personnes et assurer un monde meilleur et durable. En mars 2016, Enactus Tunisie est créée en tant qu’association indépendante de droit tunisien.

Principe d’Enactus :

Les étudiants regroupés en équipe représentant chacune une institution de l’enseignement supérieur, réalisent ou développent un projet ou des projets d’entrepreneuriat social au profit de personnes dans le besoin, afin d’améliorer le niveau et la qualité de leur vie.

L’ensemble des projets réalisés par les étudiants lors de l’année universitaire, est présenté dans le cadre d’une compétition nationale, à un jury de dirigeants et de chefs d’entreprises dont la mission est de sélectionner la meilleure équipe qui a, le plus efficacement utilisé l’action entrepreneuriale afin de renforcer les capacités des personnes et de leur permettre d’améliorer leurs conditions de vie et ce, d’une manière durable sur les plans économique, social et environnemental.

A travers cette expérience, les étudiants développent non seulement des projets, conciliant esprit d’entreprise et utilité sociale, qui améliorent durablement les capacités et les conditions de vie des personnes dans le besoin ; mais développent également leurs compétences humaines, managériales et entrepreneuriales, qui feront d’eux des leaders entreprenants et responsables.