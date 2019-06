La Tunisie a été élue, vendredi, par acclamation, membre du Conseil de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), pour la période du 1er juillet 2020 à fin juin 2023, a fait savoir le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Cette élection a lieu dans le cadre des travaux de la conférence de la FAO, tenue à Rome du 22 au 29 juin 2019. La Tunisie représentera durant ces trois années l’Afrique du Nord à l’organe exécutif de l’organisation composé de 49 Etats Membres.

“La Tunisie œuvrera durant ce mandat, à défendre les intérêts et aspirations de la sous-région de l’Afrique du nord et du groupe africain au sein de cet organe directeur important. Ce dernier définit les politiques générales de l’organisation, formule, approuve et met en oeuvre le cadre stratégique, le plan à moyen terme et le programme de travail et le budget de l’organisation”, a fait savoir le département des affaires étrangères.

La 41ème session de la conférence de la FAO a vu notamment l’élection du nouveau directeur général de la FAO, le Chinois QU DONGYU pour un mandat de 4 ans.