L’ISET de Béja, Jendouba, Nabeul et l’ISSAT de Sousse, ces quatre institutions ont reçu un appui technique et financier à travers la Coopération allemande au développement (GIZ), indique un communiqué publié mercredi par le ministère de l’enseignement supérieur.

Les locaux, équipés de tout le matériel nécessaire, comprennent une salle de formation, une salle de certification, un espace d’accueil et un bureau réservé au responsable du Centre.

Ces nouveaux espaces ont été aménagés et équipés dans le cadre du partenariat tuniso-bavarois qui vise entre autre à renforcer l’employabilité des étudiants et accompagner leur insertion professionnelle.

Slim Khalbous, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, s’est rendu mardi 25 courant à Béja pour l’inauguration du nouvel espace dédié au centre de carrière et de certification des compétences de l’ISET,précise la même source.

Ces structures, dont le nombre est passé de 6 à près de 150 en deux ans, permettent aux étudiants et nouveaux diplômés d’avoir un accès à un service de conseil, de formation, de certification et d’accompagnement à l’insertion professionnelle.

L’Etat de la Bavière contribue à ce projet de réforme avec le financement du projet “Tunisie-Bavière : Centres de Carrières” qui est réalisé par la GIZ en coopération avec le Ministère. Le projet permet ainsi aux institutions tunisiennes d’enseignement supérieur de profiter des riches expériences des partenaires bavarois issus de l’industrie, de l’économie ou encore de la formation professionnelle.

Afin de combler les écarts entre les qualifications enseignées dans les universités et celles dont le secteur privé a besoin, le projet Tuniso-Bavarois a encouragé un rapprochement entre les centres de carrières et les entreprises à travers des tables rondes, des journées portes ouvertes et deux hackathons.

Le projet a aussi visé le renforcement des capacités à travers des sessions de formation de formateurs, un mentorat personnel, des conseillers ainsi que des ateliers avec les étudiants, selon le communiqué.