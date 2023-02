Plus de 120 candidatures ont été déposées dans le cadre du projet ” Believe in your self “, à l’initiative du Complexe pilote des jeunes de Gabès (CPJG) en partenariat avec la pépinière d’entreprises de la région.

Le directeur du Complexe, Taoufik Lazghab, a indiqué que ce projet assure des solutions d’accompagnement pour la gestion de projets au profit de demandeurs d’emplois, âgés de 18 à 40 ans en vue d’une insertion professionnelle stable et durable.

Le projet ” Believe in your self ” dure un an (03 mars 2023 au mars 2024) et propose trois sessions de formation. La première session porte sur l’entrepreneuriat (mars-juin 2023) et sera dirigée par des experts et des professeurs universitaires.

La deuxième session (juillet-octobre 2023) sera dédiée à l’accompagnement et l’étude de projets alors que la dernière session (novembre 2023-mars 2024) concerne la gestion et la réalisation des projets retenus, en partenariat avec différentes institutions financières.