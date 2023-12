La 4ème édition des Journées Portes Ouvertes sur la sensibilisation des Jeunes à la Vie Professionnelle se tiendra dans le gouvernorat de Sfax 9 au 11 décembre 2023 dans la maison des jeunes d’Al Amra, de Agareb et de Bousmir en collaboration avec le Ministère de la Formation Professionnelles et l’Emploi à travers l’Agence Tunisienne de la Formation Professionnelle et les commissariats régionaux de la jeunesse et des sports de Sfax.

Cette manifestation s’inscrit dans le cadre du projet ” Helma ” mis en œuvre par l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) en Tunisie en collaboration avec le Ministère de la Jeunesse et des Sports tunisien et financé par le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale Italien ayant pour objectif la réintégration socio-économique des jeunes à risque de re-migration irrégulière et d’autres populations vulnérables.

Les cadres de la jeunesse placés en première ligne dans l’encadrement et l’accompagnement des jeunes se chargeront de la mobilisation des jeunes en situation d’abandon scolaire intéressés par un parcours de formation professionnelle. Les responsables de l’ATFP de Sfax mobiliseront l’unité mobile pour expliquer les critères d’éligibilité aux jeunes, présenter les spécialités disponibles et réaliser une pré-inscription sur place à travers la plateforme en ligne.

L’équipe-projet de ” Helma ” réalisera également des entretiens sur place dans le but de mieux comprendre les liens entre la situation socio-professionnelle des jeunes et le passage à la recherche des opportunités de migration irrégulière. A travers cette initiative, l’OIM cherche à mettre en avant des solutions durables permettant de réaliser un changement socio-économique approfondi pour les jeunes.

Le projet, déployé pour sa deuxième phase dans les gouvernorats de Mahdia, Médenine, Sfax et Tataouine, rassemble le secteur privé, les maisons des jeunes et l’Agence Tunisienne de la Formation Professionnelle pour une meilleure intégration des jeunes à risque de migration irrégulière en leur fournissant de meilleures opportunités au sein de leurs régions.

Deux fois par an, en juin et en décembre, les inscriptions à la formation professionnelle sont ouvertes. En collaboration avec l’Agence Tunisienne De La Formation professionnelle (ATFP), l’OIM organise des Journées Portes Ouvertes (JPO) pour aider les jeunes à s’inscrire.