Vivo Energy Tunisie, l’entreprise qui distribue et commercialise les produits Shell en Tunisie, et SOTUDIS, concessionnaire entre autres de la marque automobile chinoise Geely en Tunisie, ont signé, mardi 25 juin 2019 dans un hôtel du centre-ville de Tunis, une convention de partenariat portant le nom de «Performance that reaches the sky».

La cérémonie de signature s’est déroulée en présence de très nombreux journalistes et de patrons de journaux, d’hommes d’affaires, et de l’ambassadeur de Chine en Tunisie.

Ce partenariat englobe un certain nombre de domaines, entre autres bien évidemment “la fourniture des lubrifiants Shell destinés au service d’entretien des voitures Geely, selon les recommandations du constructeur, à l’usine d’assemblage et au service après-vente des véhicules Geely“.

Mais ce n’est pas tout, puisqu’il comprend aussi “une assistance technique pour l’utilisation des lubrifiants Shell“, ainsi que “la formation du personnel technique de Geely et un programme marketing développé par les deux sociétés pour la promotion des deux marques“.

En outre, Vivo Energy Tunisie va mettre à disposition son réseau de stations-service Shell pour les activations marketing Geely, à savoir la mise en avant des modèles de voitures et le développement des centres de réparations agréés Geely.

Enfin, pour ériger ce partenariat au rang de la performance à un niveau plus élevée, “chaque véhicule Geely vendu en Tunisie sera doté d’un bouchon de remplissage d’huile recommandant la marque Shell“.

Mohamed Bougriba, le directeur général de Vivo Energy Tunisie, n’a pas manqué révéler que ce partenariat concrétise une coopération établie entre Shell et le constructeur chinois depuis plus de dix ans. Car, dira-t-il, c’est en 2008 que Shell et Geely avaient décidé de mettre en place “une coopération technique approfondie portant sur plusieurs marchés mondiaux, et des solutions complètes de la chaîne logistique afin de répondre aux challenges industriels et d’explorer de nouvelles opportunités“.

Dans ce cadre, Shell est logiquement “le fournisseur exclusif de lubrifiants de Geely en Chine et son unique partenaire technologique“. Sachant que “cette collaboration s’étend à de nombreux projets internationaux couvrant notamment les lubrifiants pour tous les moteurs et les transmissions développés par Geely. Shell fournit également des huiles pour les services après-ventes de Geely en Russie, en Amérique latine et en Afrique“.

Pour sa part, et suite à ce partenariat avec Geely, “Vivo Energy Tunisie, le N°1 sur le marché des lubrifiants en Tunisie depuis dix ans, est aujourd’hui partenaire de dix-sept concessionnaires des marques automobile en Tunisie…“

Bien entendu, le DG de Vivo Energy a déclaré que “nous sommes ravis par ce partenariat Shell Helix-Geely qui vient consolider notre collaboration avec le Groupe Zouari, une collaboration qui remonte à plus de 25 ans“.

A noter par ailleurs que les automobilistes en Tunisie ont élu Shell Helix “Produit de l’année“ pour la 4ème année consécutive, exigeant le meilleur pour leurs voitures. Et “c’est l’essence même du partenariat «Performance that reaches the sky» qui lie Vivo Energy Tunisie au Groupe Zouari et place les deux marques au summum de la performance“.

Quant à Hafedh Zouari, PDG du Groupe du même nom, il s’est lui aussi félicité de cette nouvelle pierre qui vient s’ajouter à l’édifice du partenariat entre son Groupe et Vivo Energy Tunisie.

Il rappellera, à son tour, que “la collaboration (entre son groupe et Shell) a démarré avec le transport de produits pétroliers Shell par une des filiale du Groupe, pour s’étendre par la suite à l’utilisation des cartes Shell par le parc automobile du Groupe et à la fourniture de lubrifiants aux filiales concessionnaires des marques Hyundai Trucks, SsangYoung et Mahindra“.

Il poursuit en disant qu’il s’agit “d’un partenariat stratégique et focalisé sur la performance, fer de lance de nos marques“.

M. Zouari va plus loin pour souligner que “le Groupe Zouari qui vise encore et toujours la croissance, a choisi d’installer une usine de montage de véhicules en Tunisie pour renforcer la compétitivité de l’économie tunisienne, et nous ne trouverons pas meilleur partenaire que Vivo Energy Tunisie avec son expertise pour nous accompagner dans cette nouvelle aventure”.

Toutefois, le patron du Groupe Zouari fait un appel du pied aux autorités compétences pour l’accompagner dans cette direction. Surtout que seuls les constructeurs asiatiques, notamment chinois, acceptent le montage de véhicules en Tunisie, depuis que la STIA a fermé ses portes.

Hafedh Zouari sera-t-il entendu par nos politiques? On l’espère bien, mais ce n’est pas gagné d’avance, puisque on en a l’impression que nos administrations ont leur propre agenda complètement déconnecté du développement de l’économie tunisienne. Et c’est regrettable !

TB