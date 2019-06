Dans le cadre du développement du programme SUNREF en Tunisie, l’Agence Française de Développement (AFD) et BH Bank ont signé lundi 24 juin 2019 une ligne de crédit de 20 millions d’euros destinée à soutenir les projets tunisiens d’efficacité énergétique, d’énergie renouvelable et de réduction de la pollution.

BH Bank est la quatrième banque tunisienne à rejoindre le programme SUNREF, le label « finance verte » de l’AFD, doté d’un montant en Tunisie de 60 millions d’euros. Par cette engagement, la banque marque son intérêt et affiche sa volonté d’accompagner le marché des énergies renouvelables, et plus généralement les « financements verts », appuyant ainsi les opportunités qu’offrent la transition énergétique et environnementale tunisienne en cours ainsi que les initiatives portées par le secteur privé en faveur de la dépollution.

La ligne de crédit est accompagnée d’une enveloppe de 3 millions d’euros de primes à l’investissement mises à la disposition des entreprises sur des ressources de l’Union Européenne.

Une enveloppe d’assistance technique financée également par l’Union Européenne vise à renforcer les capacités des différents acteurs du programme, les banques, les entreprises, mais aussi l’Agence Nationale de Maîtrise de l’Energie et l’Agence Nationale de Protection de l’Environnement, en tant que points focaux pour l’identification des projets éligibles, l’analyse technique des investissements proposés et le suivi de leur mise en œuvre après la décision d’investissement.

Pour l’Agence Française de Développement, ce prêt s’inscrit dans le cadre du respect de ses engagements financiers en faveur de la transition énergétique et écologique en Tunisie tels que formalisés par l’accord signé entre le Directeur Général de l’AFD et le Ministre du Développement de l’Investissement et de la Coopération Internationale, le 1er février 2018, à l’occasion de la visite du président Emmanuel Macron.

Pour BH Bank, cette ligne permettra de contribuer efficacement au financement du programme national d’efficacité énergétique et d’énergie renouvelable par l’application de conditions avantageuses en termes de durée et de taux d’intérêt.

A propos de SUNREF

SUNREF (Sustainable Use of Natural Resources and Energy Finance) est le label finance verte de l’AFD. Dans un contexte de transition énergétique et environnementale, SUNREF aide les acteurs privés des pays du Sud à saisir les opportunités de cette transition à travers une approche innovante et encourage les banques locales à la financer. A ce jour, 42 projets SUNREF ont été déployés avec succès depuis 2006, en partenariat avec 70 banques locales, dans près de 30 pays d’intervention, pour un montant total engagé de plus de 2,5 milliards d’euros de prêts accordés par l’AFD, dont 1,2 milliard déjà versé. www.sunref.org

A propos de l’Agence Française de Développement (AFD)

Institution financière publique et solidaire, l’AFD est l’acteur central de la politique de développement de la France. Elle s’engage sur des projets qui améliorent concrètement le quotidien des populations, dans les pays en développement, émergents et l’Outre-mer. Intervenant

dans de nombreux secteurs – énergie, santé, biodiversité, eau, numérique, formation-, l’AFD accompagne la transition vers un monde plus

sûr, plus juste et plus durable, un monde en commun. Son action s’inscrit pleinement dans le cadre des objectifs de développement durable

(ODD). Nos équipes sont engagées dans plus de 4 000 projets à fort impact social et environnemental dans les Outre-mer français et 115

pays. En 2018, l’AFD a engagé 11,4 milliards d’euros au financement de ces projets.

A propos de BH Bank

Banque universelle, BH Bank a réussi à développer toutes les activités bancaires. Son expertise et son savoir-faire multiple, lui ont permis

d’apporter à l’ensemble de sa clientèle Retail une solution globale et personnalisée. Les 140 agences, succursales et centres d’affaires de la

Banque, répartis en 11 Directions régionales constituent un maillage de proximité pleinement intégré dans toutes les régions de l’intérieur.

Elle est aujourd’hui au cœur d ‘un groupe multidimensionnel ; un réseau de 11 filiales qu’elle s’est employé à tisser dans le cadre d’une

dynamique de diversification naturelle de ses activités. https://www.bh.com.tn/