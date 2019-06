La Tunisie abritera la 6ème conférence de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) sur le développement du numérique dans l’espace universitaire “IDNEUF6” en 2021, indique un communiqué publié mardi par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

En marge de sa participation à la conférence des ministres francophones de l’Enseignement supérieur, tenue à Bucarest dans le cadre des rencontres de l’Initiative pour le développement du numérique dans l’espace universitaire francophone “IDNEUF 4”, Slim Khalbous, ministre tunisien de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a rencontré, le 21 juin 2019, Sorin Mihai Cîmpeanu et Jean-Paul De Gaudemar, respectivement président et recteur de l’Agence universitaire de la Francophonie.

La Tunisie a été vivement félicitée à cette occasion pour l’unanimité dont a bénéficié sa candidature, présentée par Slim Khalbous au cours de la session fermée de la conférence des ministres, pour abriter la 6ème édition des rencontres de l’AUF en 2021, précise la même source.

La 5ème édition ayant été attribuée au Québec en 2020.

La rencontre a porté sur un tour d’horizon des projets innovants du ministère mis en place en partenariat avec l’AUF, dont l’accélération de la mise en place de la première bibliothèque numérique africaine à l’Université de Carthage et le suivi de l’avancement du projet “Etudiant Entrepreneur” qui atteindra son rythme de croisière en 2020, selon la même source.