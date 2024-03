Le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, chargé des sociétés communautaires, Riadh Shaouad a fait savoir que des comités régionaux seront formés pour suivre les dossiers relatifs aux sociétés communautaires sous la supervision des directeurs régionaux de l’emploi et de la formation professionnelle, en plus de la création d’un espace numérique regroupant les différents intervenants et les coordinateurs régionaux de ces entreprises.

Présidant une série de séances de travail organisées dans le cadre de la création des sociétés communautaires, dont les travaux se sont poursuivis du 25 au 27 mars 2024, le secrétaire d’Etat a souligné que ces réunions visent à renforcer l’ouverture du ministère sur son environnement économique et social.

Il a ajouté que la création des entreprises communautaires est un choix économique qui repose sur des initiatives locales et régionales et qui tient compte à la fois de l’efficacité économique et de l’utilité sociale, notamment les valeurs de solidarité, de coopération, de travail collaboratif et de responsabilité sociale.

Ces rencontres ont permis de mieux faire connaître les entreprises communautaires, les conditions de création de ce genre d’entreprise, les différents mécanismes d’accompagnement et de formation disponibles et les encouragements que l’État accorde à ces entreprises.