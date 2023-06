Le ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées a appelé les pays africains à renforcer la coopération et la coordination pour consolider l’action africaine commune, la solidarité et la complémentarité pour protéger les droits de l’enfant en Afrique et mobiliser tous les moyens à même de promouvoir la situation de l’enfance sur le continent.

Dans une déclaration à l’occasion de la célébration de la Journée de l’Enfant Africain correspondant au 16 juin de chaque année, le ministère a réitéré son ferme engagement à renforcer et à promouvoir les droits de l’enfant conformément aux dispositions de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE), qui met en avant quatre principes fondamentaux à savoir la non-discrimination, l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit de vivre, survivre et se développer ainsi que le respect des opinions de l’enfant.

Le ministère a souligné l’importance de cette journée qui porte, cette année, sur le thème “Les droits de l’enfant dans l’espace numérique”, étant donné qu’il s’agit d’un événement régional en faveur de la consécration des droits de l’enfant africain, d’autant plus que d’ici l’année 2050, il y aurait un milliard d’enfants africains.

Le ministère a ajouté que les droits de l’enfant dans l’espace numérique évoluent constamment, compte tenu de l’utilisation du numérique dans la plupart des domaines (éducation, santé, loisirs …).

Le ministère a, toutefois, mis en garde contre les dangers d’Internet dont, notamment, cyberharcèlement, la cybercriminalité, la cyberdépendance, l’exposition à des sites inappropriés et à des contenus violents ou haineux, les tentatives d’escroquerie, d’où la nécessité, selon la même source, de tirer la sonnette d’alarme sur les inconvénients du numériques.

La déclaration a réaffirmé l’importance de sensibiliser à ces défis qui entravent l’accès en toute sécurité des enfants à l’espace numérique et limitent leurs possibilités de bénéficier des aspects positifs et des avantages de la numérisation, rappelant le plan national de protection des enfants contre la violence dans l’espace numérique élaboré par le ministère qui vise à permettre aux enfants de vivre dans un environnement sécurisé et sans violence.

Le ministère a appelé toutes les composantes de la société à s’unir pour lutter contre les dangers et crimes qui menacent les enfants et à signaler tout acte de transgression sur Internet en contactant le numéro vert du ministère (1809), les bureaux régionaux des délégués à la protection de l’enfance ou via la plateforme Internet de la protection de l’enfance.