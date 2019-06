Une réunion de coordination entre les syndicats des retraités des pays du pourtour méditerranéen se tiendra début septembre 2019 à Madrid, en Espagne, dans l’objectif d’élaborer le programme futur de cette coalition syndicale et examiner les modalités de l’élargir. C’est ce qu’a indiqué Abdelkarim Jrad, secrétaire général adjoint chargé de la santé et de la couverture sociale à l’Union générale tunisienne du travail (UGTT).

En marge de la clôture des travaux du premier colloque international des retraités des pays méditerranéen, tenu les 18 et 19 juin à Monastir, Jrad a mis l’accent sur la réussite de cette rencontre. Il a évoqué la remarquable participation de toutes les parties prenantes concernant les différents sujets examinés dont l’immigration, la situation des retraités et l’élaboration d’un programme.

Le communiqué final publié au terme de ce colloque, il est souligné que les participants ont souligné la nécessité de la mise en œuvre d’une stratégie qui répond aux attentes des retraités ainsi que prendre en considération leurs propositions pour renforcer ces structures syndicales afin de réaliser une justice sociale.

Ils ont également appelé à respecter les droits des migrants, à régulariser la situation des migrants irréguliers, et à examiner les formules pour une meilleure organisation de ce phénomène afin de bénéficier de ses avantages.

S’agissant des questions du terrorisme et de violence, les participants ont notamment confirmé leur engagement à lutter contre ces phénomènes et à défendre les droits des peuples libyen, syrien et palestinien conformément à la loi internationale et aux recommandations des Nations unies (ONU).