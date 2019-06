Durant trois jours, la Tunisie, mais plus précisément le Parc des expositions du Kram, est la capitale du monde numérique dans son sens large.

En effet, le Salon international des technologies de l’information et de la communication Africa 2019 “SITIC2019“, dans sa 4ème édition, se tient au Kram du 18 au 20 juin, avec l’ambition une synergie triangulaire Tunisie-pays occidentaux-Afrique, dans le domaine des technologies de l’information et de la communication.

Ainsi, cette édition vise à ériger le site tunisien comme un hub ouvert sur l’Afrique, en mettant l’accent sur les capacités des entreprises tunisiennes actives dans le domaine numérique. Il s’agit aussi de développer le partenariat Nord-Sud-Sud, afin d’impulser l’investissement et l’exportation à même de créer des postes d’emplois.

A noter que SITIC Africa 2019 a été ouvert mardi 18 courant, naturellement, par le ministre tunisien des Technologies de la communication et de l’Economie numérique, Mohamed Anouar Maarouf, accompagné de la ministre de la Coopération internationale et de la Francophonie du Québec (Canada), la ministre de l’Economie numérique du Sénégal, le ministre des Technologies de l’information, de Djibouti et le vice-président de la société Huawei.

Les organisateurs du Salon, entre autres Tunisie Afrique Export, espèrent accueillir près de 10 000 visiteurs professionnels venant de Tunisie, des pays occidentaux et d’Afrique.

En outre, plusieurs délégations d’hommes d’affaires d’Algérie, d’Allemagne, de Belgique, du Canada, de France et d’Italie, y sont attendues.

Bien évidemment, la composante principale du Salon, c’est la présentation d’une offre complète des TIC en Tunisie. C’est ainsi qu’environ 150 exposants tunisiens et étrangers sont présents au SITIC Africa 2019.

Outre l’exposition, sont également organisés de rencontres B2B, de forums et autres workshops seront organisés sur l’actualité liée aux TIC en Afrique et dans le monde occidental.