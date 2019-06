Une convention de partenariat sera signée entre la Chambre syndicale nationale des promoteurs immobiliers “CSNPI ” et la Conservation de la Propriété Foncière lors de la 5ème Journée nationale de la Promotion Immobilière et du bâtiment qui se tiendra le 20 Juin 2019 à Tunis, sur le thème “Promotion Immobilière Diagnostic de la crise et stratégie de relance “.

Cette journée organisée par la CSNPI en partenariat avec les ministères de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire, et des Affaires locales et de l’Environnement connaîtra la participation de représentants de l’UTICA, de la Fédération internationale de l’immobilier (FIABCI) ainsi que de représentants des organisations professionnelles, du secteur bancaire et des municipalités.

Cette édition sera l’occasion pour discuter les préoccupations des professionnels de l’immobilier et les difficultés qu’ils confrontent, notamment la montée des droits d’enregistrement et des tarifs du droit fixe, la cherté des matières premières et de la main d’œuvre, l’augmentation des taux appliqués sur les crédits logement, la taxe de la valeur ajoutée sur le logement (13%)…

Les participants plaideront aussi pour des mesures exceptionnelles au profit des promoteurs notamment le rééchelonnement des dettes, la suppression de l’autorisation du gouverneur en cas de vente aux étrangers….