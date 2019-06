“Une plateforme numérique d’accompagnement des investisseurs sera lancée à l’occasion du Forum de l’investissement de Tunis (Tunisia Investissement Forum -TIF) qui se tiendra les 20 et 21 juin 2019, afin de numériser à 100% l’opération d’investissement”, a fait savoir, mardi, le ministre du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, Zied Laadhari.

Prenant part à la réunion du comité de pilotage de l’Initiative MENA-OCDE sur la gouvernance et la compétitivité qui se tient dans le cadre des Journées MENA-OCDE organisées du 17 au 19 juin 2019 à Tunis sur le thème ” Un partenariat pour une prospérité partagée “, Laadhari a insisté sur ” la nécessité pour les pays de la région MENA d’exploiter le potentiel de la transformation numérique et de l’entrepreneuriat innovant pour libérer le potentiel de la croissance et du développement dans la Zone “.

Il a, par ailleurs, considéré que ” la performance économique et l’intégration régionale de la zone MENA reste tributaire de l’instauration d’un vrai dialogue entre ses pays et d’un partage d’expériences et d’expertise entre les pays des deux rives “.

Toujours selon lui ” la région MENA reste parmi les zones les moins intégrée du monde avec un taux d’intégration ne dépassant pas les 10% comparé à des taux qui dépassent les 70% dans d’autres régions du monde à l’instar de l’UE. La moyenne de croissance dans la région reste aussi fortement en-deçà de son potentiel. Libérer le potentiel de la région requiert plus d’intégration et plus d’échanges en son sein “.

Créée en 2005, l’initiative MENA-OCDE pour la gouvernance et la compétitivité à l’appui du développement, initiée et cogérée par la région, et présidée par la Tunisie pour la période 2016-2020, rassemble les principaux acteurs de la région pour discuter des besoins régionaux et des défis auxquels la zone est confrontée.