Huawei participera à l’édition 2019 du Tunisia Investment Forum qui se tiendra les 20 et 21 juin à Tunis. Cette 20e édition est organisée par la Foreign Investment Promotion Agency – FIPA Tunisie, en collaboration avec le ministère du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale.

Le chef du Gouvernement Youssef Chahed amorcera l’ouverture du forum en présence d’un nombre important de membres du gouvernement. Ce forum enregistrera la participation de Marc Xue, vice-président des Affaires publiques de Huawei, d’environ 1200 hommes d’affaires tunisiens et étrangers représentant des institutions internationales du monde des affaires dans différents secteurs, dont une délégation chinoise, ainsi que de nombreux invités d’institutions financières et d’organismes d’investissement régionaux et internationaux.

Marc Xue, vice-président des Affaires publiques de Huawei, déclare : « Le Tunisia Investment Forum rassemble des acteurs majeurs du monde des affaires et des institutions tunisiennes autour d’une même ambition : affirmer le progrès et développer l’investissement pour optimiser la réussite »

Le Forum 2019 constituera l’occasion de mettre en valeur les caractéristiques concurrentielles du climat de l’investissement en Tunisie à travers trois thèmes centraux et structurels. Le premier met l’accent sur le succès du modèle tunisien à l’échelle mondiale. Le second portera sur les compétences tunisiennes et leur contribution effective au renouvellement et au développement de l’investissement, tandis que le troisième axe analysera et discutera des défis les plus importants auxquels le système d’investissement tunisien peut faire face.

Au programme, la cérémonie de remise des prix des Awards FIPA- Tunisia 2019 et des sessions plénières sur le business et l’entreprenariat tunisien. Pendant le Forum, des ateliers sectoriels organisés seront organisés sous la forme de tables rondes parallèles pour traiter des secteurs clés de la recherche, de l’évaluation et de l’orientation. Le forum sera également l’occasion de multiples échanges et partenariats entre hommes d’affaires tunisiens et étrangers, ce qui élargira le choix des investisseurs étrangers et ouvrira de nouveaux partenariats d’investissement.