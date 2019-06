Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Slim Khalbous, a reçu, le 13 courant, une délégation parlementaire chinoise conduite par le député Xueyong Li, président de la Commission sciences et éducation, et l’ambassadeur de Chine en Tunisie, Wenbin Wang.

L’entrevue a porté notamment sur l’évaluation de la coopération bilatérale dans le domaine scientifique et universitaire et la détermination des deux parties à l’impulser davantage l’exploitation du centre Confucius, inauguré au mois d’avril 2019 à l’Université de Carthage en tant que levier de développement des échanges scientifiques culturels et académique.

L’ordre du jour a comporté également la hausse du nombre de bourses chinoises consacrées aux étudiants tunisiens et l’organisation d’une deuxième édition du salon des universités chinoises au début du mois de septembre 2019 dans le but de dynamiser les échanges et les partenariats inter-universitaires, outre l’exploitation optimale du projet d’implantation d’un Super Calculateur (don chinois à la Tunisie) au centre de calcul Khawarizmi afin d’impulser la recherche scientifique dans les domaines nécessitant une puissance de calcul élevée.