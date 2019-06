La 53ème édition de la foire internationale de Sfax se tiendra, du 18 juin au 2 juillet 2019, avec la participation de 267 exposants de Tunisie, contre une absence totale d’exposants internationaux.

Le comité d’organisation annonce un programme riche, diversifié et innovant, à travers la création d’un prix de la meilleure production journalistique et le lancement d’un musée du pain, en plus d’une série d’hommages au meilleur et au plus ancien boulanger de la région, ainsi qu’à des sportifs, des artistiques et des lauréats parmi les élèves et les étudiants.

Une conférence internationale sur l’économie sociale et solidaire se tiendra, à l’occasion de la foire. Dans le même contexte, un salon des produits et des projets de femmes rurales sera organisé en collaboration avec l’association Horizon, pour soutenir les projets lancés par des femmes en milieu rural.

Comme à l’accoutumée, le “Rendez-vous diplomatique” prévu les 26 et 27 juin, permettra aux ambassadeurs des pays frères et amis de s’informer des progrès réalisés par les entreprises dans la région. Des visites de terrain dans les usines seront organisées à leur intention.