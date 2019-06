L’ambassadeur d’Allemagne en Tunisie, Dr. Andreas Reinicke, se déplacera au gouvernorat de Médenine les 17 et 18 juin.

Il sera ainsi le 17 juin à l’école hôtelière de Djerba, pour assister à la signature de la charte du label “Green Djerba” en présence du ministre tunisien du Tourisme, René Trabelsi, et du gouverneur de Médenine.

Il assistera le 17 juin à la signature de la charte du label “Green Djerba” par les maires de l’île et à la présentation d’un Plan Vélo pour promouvoir le tourisme alternatif et écologique.

Le label Green Djerba, élaboré par cinq associations de la société civile et soutenu par la GIZ, promeut le développement durable sur l’île, en demandant notamment une meilleure gestion des déchets et du traitement de l’eau. Le Plan Vélo prévoit la création de pistes cyclables, au profit des touristes comme des Djerbiens.

Il sera le même jour à Djerba Midoun, pour visiter le théâtre municipal, un monument historique et culturel qui sera réhabilité avec le soutien de la municipalité allemande de Fürth. Fürth proposera notamment son expertise en termes d’installation sonore et d’éclairage scénique.

Par la suite, l’ambassadeur visitera l’espace citoyen de Ben Gardane, co-financé par la GIZ et qui propose une trentaine de services publics pour faciliter la vie des gens.

Le 18 juin il visitera l’Unité régionale de réhabilitation de Médenine, puis le système irrigué de Ksar Hallouf, qui ont été réaménagés avec l’aide de la GIZ. Ceci a notamment permis d’améliorer la prise en charge des enfants en situation d’handicap de la région et d’augmenter les revenus d’agriculteurs locaux.

Enfin, le diplomate allemand visitera le projet d’équipement d’un centre pour dialysés à Béni Khédache, qui permettra d’améliorer considérablement la qualité de vie des malades.

Ce large éventail de projets est le symbole de l’engagement fort de la coopération allemande en faveur du gouvernorat de Médenine, notamment pour garantir un meilleur accès aux services publics et promouvoir un tourisme respectueux de l’environnement.

La Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) est une entreprise fédérale allemande active dans le domaine de la coopération internationale pour le développement durable.

En Tunisie depuis 1975, la GIZ met en oeuvre des projets de développement dans le cadre de la coopération tuniso-allemande, et ceci dans quatre secteurs, en mettant particulièrement l’accent sur le développement des régions rurales : la gestion durable des ressources naturelles, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, le développement économique durable et la promotion de l’emploi, ainsi que le développement régional, la gouvernance locale et la démocratie.