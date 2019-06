Le président de la République, Béji Caïd Essebsi, a reçu, jeudi 13 juin au Palais de Carthage, la Haut-commissaire des Nations unies aux droits de l’Homme, Michelle Bachelet, qui effectue une visite officielle en Tunisie du 11 au 13 courant.

Citée dans un communiqué de la présidence de la République, Bachelet a déclaré que cette première visite dans la région depuis sa prise de fonction reflète la détermination de l’organisation onusienne à appuyer les pas franchis par la Tunisie sur la voie du processus démocratique, notamment en ce qui concerne la mise en place des institutions, le respect des libertés et des droits de l’Homme et la consécration de l’égalité homme-femme.

“La Tunisie représente un modèle pour toute la région”, a-t-elle dit.

La responsable onusienne a, par ailleurs, salué le rôle déterminant de la Tunisie en tant que membre actuel du Conseil des droits de l’homme et futur membre du Conseil de sécurité des Nations unies afin de contribuer à la réalisation de la paix et du développement dans le monde.

Pour sa part, le chef de l’Etat a souligné l’attachement de la Tunisie au processus démocratique malgré les difficultés conjoncturelles et les défis majeurs auxquels le pays fait face. “Il s’agit d’un choix irréversible car c’est le seul moyen d’établir un Etat civil et moderne, basé sur l’engagement à respecter les principes et valeurs universelles des droits de l’Homme”, a-t-il souligné.

Caïd Essebsi a, par ailleurs, mis en avant le rôle principal de la femme tunisienne dans la réussite de cette expérience démocratique naissante et sa détermination personnelle à renforcer ses droits et sa position dans la société.

A rappeler que Michelle Bachelet a participé, mercredi 12 courant à la Conférence internationale sur les droits de l’Homme dans l’espace numérique (RightsCon).