Le ministre de la Justice, Mohamed Karim Jamoussi, s’est entretenu, mardi 11 juin à Tunis, avec le Haut commissaire des Nations unies aux droits de l’Homme, Michelle Bachelet.

La consécration des principes des droits de l’homme dans le système juridique et législatif et leur application dans le système pénal, pénitentiaire et correctionnel ont été à l’ordre du jour de la rencontre.

Jamoussi a mis en avant la solidité des relations entre l’organisation onusienne et le ministère de la Justice, passant en revue les différents droits et libertés contenus garantis par la Constitution de 2014 ainsi que leurs mécanismes d’application.

Il a, également, exposé l’initiative du département de former des commissions regroupant des juges, avocats et professeurs universitaires pour la révision du Code de procédure pénale et du code pénal, soulignant le souci des divers intervenants de compléter, dans les meilleurs délais, l’installation de la Cour constitutionnelle.

Jamoussi a aussi évoqué la démarche adoptée par le ministère pour garantir la diffusion des droits de l’homme et respecter la dignité et l’intégrité physique des détenus à travers des programmes de formation destinés aux agents et cadres sécuritaires.