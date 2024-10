Le Parlement européen a remis jeudi le prix Sakharov, plus haute distinction de l’Union européenne (UE) pour les droits humains, aux dirigeants de l’opposition

vénézuélienne Maria Corina Machado et Edmundo Gonzalez pour avoir “représenté le peuple du Venezuela qui lutte pour restaurer la liberté et la démocratie”.

Lors de l’élection présidentielle vénézuélienne de juillet, le candidat de l’opposition Edmundo Gonzalez, appuyée par Maria Corina Machado, a revendiqué la victoire face au président sortant Nicolas Maduro.

Mais la commission électorale nationale, supposée être un organisme indépendant, a donné officiellement vainqueur Nicolas Maduro.

Depuis, Edmundo Gonzalez est recherché par les autorités vénézuéliennes et s’est réfugié en Espagne.

“Edmundo et Maria ont continué à se battre pour une transition libre, juste et pacifique du pouvoir et ont défendu sans crainte les valeurs chères à des millions de Vénézuéliens et à ce Parlement: la justice,

la démocratie et l’État de droit”, a déclaré la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola.

Le prix Sakharov est décerné chaque année depuis 1988 aux personnes et aux organisations qui défendent les droits de l’Homme et la démocratie.

L’an dernier, le Parlement européen a décerné le prix à l’Iranienne Mahsa Amini, arrêté par la police des mœurs du pays et morte en garde à vue, et au mouvement “Femme, vie, liberté” en Iran.