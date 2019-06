Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, a indiqué que les entretiens qu’il a eus, ces jours-ci, en marge de la 108e session de la Conférence de l’Organisation internationale du Travail (OIT) à Genève, avec ses homologues de plusieurs pays, s’inscrivent dans le cadre du renforcement des relations bilatérales et de la coopération économique avec ces pays.

Dans une déclaration aux médias au terme de sa participation aux travaux marquant la célébration du centenaire de l’OIT (du 10 au 21 juin 2019), Chahed a fait savoir que ses interlocuteurs, notamment de la Suède, de la Norvège, de la Russie, du Maroc, du Burkina Faso et de l’Allemagne ont affirmé leur appui à la Tunisie et à son expérience démocratique qui demeure, ont-ils dit, une expérience unique en son genre dans une conjoncture régionale difficile.

Le chef du gouvernement appelle à mobiliser l’appui international au profit de la Tunisie qui traverse une conjoncture économique difficile et à renforcer la coordination sécuritaire entre tous les Etats face à la menace terroriste.

Il a, par ailleurs, indiqué qu’il a tenu à évoquer la cause palestinienne dans le discours qu’il a prononcé à l’ouverture de cette session pour rappeler l’importance de cette question et réitérer le soutien constant de la Tunisie au peuple palestinien surtout à la suite du rapport de l’OIT sur la situation dans les territoires occupés présenté à l’ouverture des travaux de la conférence et qui en dit long sur l’ampleur de la souffrance endurée par les palestiniens. Son intervention vise, a-t-il dit, à sensibiliser les chefs d’Etat et de gouvernements présents, à l’importance de défendre la juste cause palestinienne.