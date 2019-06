Le Centre d’Orientation et de Reconversion Professionnelle (CORP) a organisé, mardi à Tunis, une cérémonie de remise des certificats de formation aux informaticiens de l’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant (ANETI) et pour présenter les activités du centre et de ses partenaires.

Le directeur général de la chambre de commerce tuniso-Allemande (AHK), Jorn Bousselmi, a souligné, dans une allocution prononcée à cette occasion que la chambre est prête à apporter son appui aux jeunes tunisiens au chômage et aux personnes qui rencontrent des difficultés au niveau de l’intégration dans le marché de l’emploi, affirmant la disposition de l’organisation à contribuer à l’amélioration de l’employabilité des travailleurs tunisiens dans tous les domaines.

Pour sa part, le directeur de l’ANETI, Youssef Fennira, a souligné l’importance du rôle de l’agence dans le perfectionnement des techniciens et des informaticiens tunisiens opérant dans le secteur public.

Il a, également, mis l’accent sur l’importance de bien étudier les opportunités de partenariat afin d’adapter les sessions de formation aux besoins des employeurs et des employés. “Les enjeux actuels de l’ANETI sont, aujourd’hui, bien claires”, a-t-il dit. Il s’agit, a-t-il expliqué, d’organiser davantage de sessions de formation pour faire profiter les informaticiens du secteur privé. Le directeur a ajouté que les secteurs privé et public se complètent et sont en concurrence mais pas en conflit.

De sa part, la directrice de projets au CORP, Fatma Derouiche, a confié à la TAP que d’autres partenariats verront le jour en 2020 et toucheront divers domaines de formation.

A noter que, lors de la cérémonie, 31 techniciens et ingénieurs de l’ANETI ont reçu des certificats de formation, notamment, dans les domaines de la sécurité informatique, de la transformation digitale ainsi qu’en matière de management et de communication.