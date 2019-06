Le Fonds Tasdir+ & Taste Tunisia lancent une opération transversale structurante pour la filière agri-agro & activités connexes, pour la positionner sur 5 marchés cibles d’Afrique sub-saharienne, en l’occurrence le Cameroun, la Côte-d’Ivoire, la République démocratique du Congo, le Kenya et le Nigaria, annonce le CEPEX.

L’action transversale consiste à la mise en commun des efforts des entreprises et vise à améliorer de façon significative, la pénétration et la pérennisation de leurs activités sur les 5 marchés ciblés avec in fine des projets d’implantations commerciales dans certains pays ciblés.

Trois principaux résultats sont attendus, primo, la création d’une offre forte, globale et impactante permettant de répondre efficacement aux opportunités identifiées sur les marchés ciblés.

Il s’agit également du renforcement de la présence des entreprises du groupement sur les marchés ciblés à travers la création de partenariats gagnants-gagnants avec les acteurs locaux.

Ensuite, l’action vise des implantations ciblées à court et moyen termes sur les marchés d’Afrique subsaharienne visés, permettant un développement pérenne des activités des opérateurs tunisiens.

Dix entreprises tunisiennes membres de T.T sont inscrites au projet. Les activités ciblées sont l’agriculture, la pêche, l’agro-industrie, les équipements industriels associés au secteur agri-agro et les produits et services connexes à la filière agri-agro.

Ce projet va durer 18 mois, de juin 2019 à octobre 2020, pour un coût global estimé à 1,8 million de dinars.