La Fashion Week Tunis (TFW), plateforme annuelle pour les professionnels de la mode, fête cette année son 11ème anniversaire, du 12 au 15 juin 2019, à l’amphithéâtre de Carthage.

Cette manifestation mobilise les professionnels de la mode désireux de se positionner sur la scène locale et internationale et rassemble les créateurs tunisiens et étrangers, confirmés et débutants, dans un cadre favorable à l’échange culturel et professionnel. Les défilés auront lieu sur quatre jours, indique la FWT sur son site web, relevant que le programme détaillé est en cours de préparation.

La Fashion Week Tunis prendra fin avec la célèbre comédie musicale “Grease Le Musical” qui sera interprétée par 16 danseurs français. Le spectacle est prévu le 15 juin, à partir de 21 h, sur la scène de l’amphithéâtre de Carthage.

Dans le cadre d’un partenariat entre la Fashion Week Tunis et le Goethe-Institut de Tunis, se tiendra, du 13 au 16 juin, un projet appelé “Village des Créateurs” qui consiste à animer de manière architecturale un terrain de 5 000 m2 à Gammarth.

Ce projet est mis en place entre le collectif Stiftung FREIZEIT pour lancer et les étudiants de l’Ecole nationale d’architecture et d’urbanisme (ENAU) et de l’Ecole supérieure des sciences et technologies du design (ESSTED).