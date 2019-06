L’avenue de “La République” (Route Skanès) à Monastir sera interdite aux voitures dimanche 9 juin à l’occasion de la célébration de la journée nationale de la propreté et la protection de l’environnement.

De 8h à 18h, l’avenue sera fermée à la circulation des voitures, taxis et bus. Elle sera entièrement piétonne afin de permettre aux habitants de respirer, pour quelques heures, de l’air frais loin des émissions des pots d’échappements.

L’initiative a pour objectif également de sensibiliser les enfants et jeunes de l’impact négatif de la consommation du carburant sur la santé de l’homme et l’aggravation de la pollution atmosphérique, a souligné le secrétaire général du gouvernorat de Monastir, Béchir Attia.

La décision a été issue de la réunion, tenue lundi au siège du gouvernorat, et consacrée à l’examen des manifestations et activités programmées pour célébrer la journée nationale de la propreté et la protection de l’environnement.