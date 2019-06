Le ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, s’est entretenu, lundi 3 juin au siège de son département, avec l’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique en Tunisie, Donald Blome, accompagné de la chargée des affaires à l’ambassade US à Tripoli.

Ils ont discuté des divers aspects de la coopération entre la Tunisie et les Etats-Unis, des moyens de soutenir le partenariat stratégique entre les deux pays et des préparatifs pour les prochaines échéances bilatérales, notamment la deuxième session du Comité économique mixte qui se tiendra à Washington en juin, indique un communiqué des Affaires étrangères.

Jhinaoui a souligné l’engagement de la Tunisie à renforcer les relations de coopération qu’elle entretient avec les Etats-Unis dans divers domaines.

Il a également salué le soutien constant et fort des Etats-Unis au processus de transition en Tunisie, soulignant que la prochaine session du Comité économique mixte constituera un cadre important pour renforcer les échanges commerciaux et les investissements et renforcer la coopération entre les représentants du secteur privé et les hommes d’affaires des deux pays.

Pour sa part, le diplomate américain a souligné la volonté de son pays de continuer l’accompagnement des efforts déployés par la Tunisie pour surmonter les défis actuels ainsi que sa volonté d’explorer toutes les opportunités qui contribuent au renforcement des relations bilatérales dans les domaines prioritaires de la Tunisie.

La réunion fut également une occasion pour échanger les points de vues sur l’évolution de la situation en Libye. Jhinaoui a, dans ce contexte, souligné l’importance d’arrêter dès que possible toute escalade militaire et de relancer le processus politique sous les auspices de l’ONU, estimant que la détérioration de la situation dans ce pays frère aurait des répercussions extrêmement dangereuses pour la sécurité et la stabilité de toute la région.