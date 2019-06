La convention de partenariat récemment signée entre cinq associations actives dans le gouvernorat de Kébili et l’Association européenne pour la démocratie locale (ALDA) entre en vigueur début juin 2019.

L’accord porte sur l’organisation de sessions de formation visant à renforcer la participation de la femme aux actions municipales, a souligné Souad Ben Nsib, directrice exécutive de l’association “Les amis de l’environnement de Souk Lahad”, à l’agence TAP.

“Une enveloppe de 8 mille dinars sera allouée à ces associations, représentant cinq municipalités de la région, pour les aider à programmer des sessions de formation au profit des femmes afin de les inciter à adhérer aux actions municipales et à l’effort de consécration de la gouvernance locale et du principe du genre dans la gestion et la direction des affaires municipales”, a-t-elle ajouté.

Les associations bénéficiaires de ce projet qui s’étend sur 6 mois sont : Les amis de l’environnement de Souk Lahad, l’association Inaya pour la protection de la santé à Kébili, Pureland Associationý d’El Faouar, l’association de l’initiative à la municipalité Bechri-Fatnassa, et l’association de la femme pour le développement et l’égalité à Douz.