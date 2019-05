La 8ème session de «BOAT SHOW 2020» -Salon international de la plaisance, des activités nautiques et de l’économie de la mer- se déroulera du 26 au 29 février 2020 au Parc des expositions du Kram.

Un marché de l’offre et de la demande…

BOAT SHOW 2020 est le marché de l’offre et de la demande, le point de rencontre et le rendez-vous annuel entre fournisseurs et prestataires, d’une part, et clients et prospects, d’autre part. C’est une plateforme directe et réelle B2B, B2C et B2A.

…pour exposants-vendeurs…

BOAT SHOW 2020 est une vitrine, un showroom et une exposition-vente où fabricants, prestataires de services et représentants de produits réputés et de grandes marques exposeront pour promouvoir leur notoriété, présenter leurs nouveautés et vendre leurs produits.

… et visiteurs-acheteurs

Par conséquent BOAT SHOW 2020 va attirer acheteurs et consommateurs motivés, les clients fidèles et des prospects potentiels. Il est ouvert aux professionnels et au grand public. Il les éclairera dans leurs choix et leurs prises de décision.

Il est aussi le lieu où le public vient découvrir le monde marin et s’initier au monde de la plaisance et des activités nautiques.