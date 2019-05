Lors d’une série de réunions tenues dernièrement avec les représentants de certaines structures syndicales des organisations ouvrières et patronales, le ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, a souligné l’engagement du gouvernement à respecter le pluralisme syndical.

D’après un communiqué publié samedi 24 mai 2019, Trabelsi précise que des critères objectifs conformes aux conventions internationales et à la législation tunisienne seront pris en compte pour consacrer le pluralisme syndical et le respect des droits et des libertés.

La situation générale du pays, les difficultés rencontrées par certaines organisations syndicales ainsi que la promotion des investissements et de l’exportation, la création de nouveaux postes de travail et la lutte contre l’économie parallèle ont été au centre de ces réunions tenues avec l’Union syndicale des travailleurs de Tunisie (USTT, l’Union des travailleurs de Tunisie (UTT) et la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT).