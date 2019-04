A la veille de la Fête du travail, l’Union des travailleurs de Tunisie (UTT) dénonce, dans un communiqué publié mardi 30 avril, la politique d’exclusion du ministère des Affaires sociales à son égard qui transgresse le principe du pluralisme syndical et la représentativité des ouvriers au Conseil national du dialogue social.

L’UTT n’approuve pas non plus la politique du gouvernement et ses positions à l’égard de l’organisation, l’appelant à respecter le pluralisme syndical, l’égalité et la défense de la justice sociale, ainsi que l’implication de l’organisation dans les négociations sur les sujets d’actualité.

Elle insiste en outre sur l’impératif d’épargner au dialogue les tiraillements politiques, partisanes et personnelles restreintes, appelant l’élite politique à proposer des alternatifs scientifiques capables de sauver l’économie nationale.

Le syndicat incite, dans son même communiqué, à introduire des réformes cruciales permettant de concrétiser une justice sociale et de réaliser un modèle de développement global et juste aidant le pays à lutter contre la pauvreté, le chômage, la disparité régionale, la hausse des prix et la corruption ainsi que de garantir une régularisation de la situation des ouvriers des chantiers et une justice sociale.