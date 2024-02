Le secrétaire général de l’union générale tunisienne du travail (UGTT) Noureddine Taboubi a souligné jeudi que le congrès des comités de la femme et des jeunes travailleurs de la fédération arabe des travailleurs du pétrole, des mines et de la chimie constitue une opportunité idoine à même de soutenir le peuple palestinien à Gaza dans son combat contre l’entité sioniste et à renforcer la solidarité arabe dans le secteur énergétique.

Il a indiqué dans une déclaration à la TAP, en marge de l’ouverture de ce congrès qui se poursuivra durant deux jours à Hammamet, que l’organisation de ce congrès syndical en Tunisie confirme la place privilégiée de la Tunisie et le rôle de l’UGTT en tant que “locomotive du mouvement syndical dans les pays arabes et Africains”.

Taboubi a affirmé que la centrale syndicale a encouragé les initiatives en faveur de la solidarité arabe dans le secteur énergétique en vue de réaliser l’autosuffisance dans ce domaine, précisant qu’une action syndicale efficace et efficiente pourrait rapprocher les points de vue et instaurer un climat de coopération arabe- arabe afin de servir l’intérêt des peuples et unir la position des pays arabes concernant plusieurs dossiers, notamment celui de la cause palestinienne.

De son côté, le secrétaire général de la fédération arabe des travailleurs du pétrole, des mines et de la chimie Imad Hamdi, a indiqué que le congrès des comités de la femme et des jeunes, réaffirme la solidarité de la fédération avec le peuple palestinien contre les agressions barbares de l’entité sioniste.

Il a relevé que la réunion du bureau exécutif de la fédération arabe des travailleurs du pétrole, des mines et de la chimie se tiendra prochainement en Egypte sous le thème ” Nous sommes tous Palestine” en vue de fournir l’aide matérielle et morale nécessaire au peuple palestinien.

“Les recommandations issues de ce congrès seront axées sur l’appui à la cause palestinienne, le refus du déplacement forcé des palestiniens et l’appel à mettre fin aux agressions barbares de l’entité sioniste”, a-t-il ajouté, indiquant que les recommandations issues du congrès de la fédération arabe en Algérie seront examinées à cette occasion, notamment en ce qui concerne la proposition de lancer un marché arabe commun dans le but de concrétiser le principe de l’action arabe commune.

Sur un autre plan, le secrétaire général de la fédération générale du pétrole et des produits chimiques Salwen Smiri a souligné que ce congrès arabe se tient dans un contexte arabe marqué par la situation difficile des palestiniens à Gaza.

Il a indiqué que le secteur de l’énergie en Tunisie est un secteur vital et stratégique et permettra de faire sortir notre pays de la crise économique à la faveur d’un dialogue national entre les intervenants dans ce secteur et l’autorité de tutelle.