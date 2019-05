Des hommes d’affaires italiens et allemands ont exprimé leur disposition à pendre part au Forum de l’investissement en Tunisie qui se tiendra les 20 et 21 juin 2019 à Tunis, indique un communiqué publié mercredi par le ministère du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale.

Ces promesses ont été formulées dans le cadre de la tournée de promotion européenne du forum, effectuée par le ministre du Développement, Zied Ladhari, lors de laquelle il a rencontré différents responsables de sociétés à l’instar d'”ELETTRONICA”, “Leonardo”, “ALMAVIVA”, “Bosh” et “BMW”.

Ces rencontres, qui se sont déroulées à Munich et à Milan, ont permis au ministre de discuter les moyens à même de renforcer les investissements italiens et allemandes en Tunisie et de présenter le climat et les avantages de l’investissement en Tunisie.

Ladhari a également évoqué les réformes adoptées afin d’attirer davantage d’investissements étrangers et de promouvoir l’image de la Tunisie en tant que destination et pôle économique et d’investissement prometteur.

Une fois cette tournée européenne achevée, le ministre se rendra aux Etats-Unis et en Chine pour promouvoir le forum de l’investissement en Tunisie.