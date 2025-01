Le Forum économique d’investissement africain-européen, organisé sur trois jour à Hammamet, a été couronné par la signature d’accords de coopération, le lancement des concertations entre une société tunisienne et plusieurs sociétés africaines sur l’exportation de l’huile d’olive tunisienne et la création de deux entreprises libyennes. La première, à Djerba, est spécialisée dans les grands travaux pour la reconstruction de la ville libyenne de Derna et la deuxième, située à Sousse, est spécialisée dans les fourrages.

Dans une déclaration à la TAP, le président de la chambre nationale des institutions et métiers du plâtre et secrétaire général de la Fédération nationale des entrepreneurs relevant de l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA) a souligné qu’un accord a été conclu entre une entreprise tunisienne et une entreprise camerounaise.

Le responsable a ajouté que des représentants des sociétés libyennes qui ont participé aux travaux du Forum effectuent des visites dans 5 usines spécialisées dans l’inox, les produits plastiques et le plâtre à Sousse, Djerba, Médenine et Tataouine, en vue d’éventuels contrats de partenariat.

Le Forum a été l’occasion pour les participants de Libye, l’Algérie, le Congo, le Niger, Togo, la côte d’Ivoire et le Cameroun de prendre connaissance du climat des affaires en Tunisie et des incitations offertes aux investisseurs. Un exposé a été donné, dans ce cadre par l’Instance supérieure de l’investissement, les agences de promotion de l’investissement et le ministère de l’Equipement.

Il a été décidé d’organiser deux nouvelles éditions du Forum en avril et octobre prochain et d’en élargir les thématiques.

Baroudi a fait observer que les exposés présentés dans le cadre du Forum sur le climat de l’investissement en Tunisie, ont permis d’actualiser les données relatives à cette question. Il a ajouté que le comité d’organisation envisage, dans le cadre de l’UTICA, la création d’une plateforme sur les différentes mesures et lois d’incitation à l’investissement en Tunisie.