Le ministre de l’Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh participe aux travaux de la 28e édition du forum mondial de l’investissement qui se tiendra du 25 au 28 novembre 2024 à Riyadh (Capitale de l’Arabie saoudite) et sera accompagné de la présidente de l’Instance Tunisienne d’Investissement et du directeur général de l’Agence pour la promotion des investissements étrangers (FIPA).

Selon un communiqué, dont une copie est parvenue dimanche à l’agence TAP, ce forum est organisé conjointement par l’autorité générale saoudienne d’investissement et l’Association mondiale des agences de promotion des investissements, (WAIPA), sous le thème “Consécration de la transition numérique et la croissance durable – élargir les opportunités d’investissement”, avec la participation d’un grand nombre de ministres, de représentants gouvernementaux, de responsables des agences et organismes d’investissement, des acteurs financiers et commerciaux, ainsi que des experts de tous les pays du monde.

Ce forum mondial offre l’occasion de discuter de plusieurs questions importantes dans le cadre de séminaires et d’ateliers de dialogue sur l’inclusion du rôle de l’investissement étranger dans le soutien des efforts des États pour réaliser le développement économique et social, ainsi que sur les défis émergents à la lumière des développements et des changements accélérés et leurs impacts pour un développement inclusif et durable et les moyens d’améliorer le climat des investissements.

Le ministre de l’Économie et de la Planification et la délégation l’accompagnant, assisteront à l’ouverture officielle du forum et participeront à un certain nombre d’ateliers ainsi qu’à des rencontres qui réuniront des investisseurs et hommes d’affaires saoudiens en vue de faire connaitre les opportunités d’investissement et les avantages préférentiels de la Tunisie.