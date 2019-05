La mode et l’art sous toutes les formes ont été au rendez-vous de la soirée annuelle ramadanesque “Maharat Tounissia” organisée par la Chambre nationale des femmes chefs d’entreprise (CNFCE) au siège de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), sous le thème “compétences tunisiennes”.

La présidente de la Chambre, Leila Belkhiria Jabeur, a déclaré dans un mot d’ouverture, que ce rendez-vous annuel organisé par la Chambre a pour but de couronner les efforts déployés par les femmes d’affaires tout au long de l’année afin d’unifier davantage leurs objectifs et de mettre en valeur les compétences tunisiennes dans les différents domaines.

Une ambiance festive a marqué cette soirée qui a vu la présence de plus de 500 femmes chefs d’entreprises durant cette soirée où de jeunes voix montantes, telle que Hejer Bouzidi, a enchanté le public présent par la douceur et la capacité de sa voix à interpréter les chansons de Fayrouz, ainsi que la star Imen El Cherif accompagnée par le groupe Mazzika.

Des défilés de mode étaient aussi au programme avec des créatrices tunisiennes de renommée, telles que Barra, Jade Couture et Ashkan, ainsi que les gagnants du tournoi “Beautiful Tunisia” 2019.

Créée en 1990, la CNFCE regroupe des entrepreneures et femmes chefs d’entreprises évoluant dans tous les secteurs d’activités et ayant la volonté de rassembler leurs énergies, croiser leurs compétences et contribuer à la promotion des femmes au niveau local et international.

Patronat féminin, la CNFCE est un réseau de femmes qui ont l’ambition de contribuer activement et efficacement à la construction de l’économie tunisienne, en valorisant notamment l’excellence de la femme entrepreneure, en renforçant ses compétences et sa visibilité.