Fidèle à sa tradition, l’Agence Coréenne de Coopération International (KOICA) a organisé son “Korean Startup Knowledge Sharing Talk“ rassemblant ses partenaires publics et privés, des étudiants, des professionnels et des nouvelles startups.

La rencontre s’est déroulée dans la matinée du vendredi 17 mai 2019 au Smart Tunisian Technoparks (ex Elgazala Technopark). Le séminaire a été organisé en collaboration avec Smart Tunisian Technoparks.

La startup coréenne Mand.ro sera l’invité du talk. Mand.ro est la première startup mondiale qui produit des prothèses myoélectrique imprimée en 3D (produit fini commercialement, prêt à être expédié). Un produit à faible coût extrêmement facile à stocker, à charger et à emporter/enlever. Mand.ro utilise un capteur avancé pour comprendre les signaux musculaires du bras amputé.

Le programme de partage des connaissances vise à partager les expériences de la Corée en matière de développement avec les pays partenaires afin de promouvoir un développement socioéconomique durable.

La Tunisie, pays partenaire de la Corée depuis 1991, a aujourd’hui besoin d’un appui accru de son processus de création d’emplois et son support aux jeunes entrepreneurs. Un besoin qui a été mise en exergue au cours de ces dernières années et surtout avec le lancement du Startup Act qui définit une nouvelle vision du développement économique et social.

Ce talk se veut une occasion pour rapprocher les startups coréennes et tunisiennes pour pouvoir partager les défis, les obstacles et les bonnes pratiques.

L’Agence Coréenne de Coopération Internationale (KOICA) a été créé en 1991 par le ministère sud-coréen des Affaires étrangères comme une organisation gouvernementale pour l’aide publique au développement (APD) pour améliorer l’efficacité des programmes d’aide de la subvention de la Corée du Sud pour les pays en voie de développement en mettant en œuvre l’aide de la subvention du gouvernement et des programmes de coopération technique. Présent dans 44 pays, KOICA offre des expériences riches et authentiques du développement économique de la Corée.

KOICA: www.koica.go.kr ou, https://www.facebook.com/tunisiekoica