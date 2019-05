AMEN BANK, ayant fait de l’innovation son crédo, vient de lancer le payement « sans contact sécurisé » (ou secure contactless), qui permet à ses porteurs de cartes de réaliser désormais des opérations de payement, d’une manière accélérée et en toute simplicité et sécurité, d’autant plus que ce projet a été certifié par Visa et Mastercard.

En effet, soucieuse d’offrir à ses titulaires de cartes une expérience novatrice, lors de leurs opérations de payement de petits montants, AMEN BANK a décidé de les faire bénéficier du payement par simple contact NFC (Near-Field Communication) ; grâce à cette nouvelle technologie, le client n’aura plus besoin de mettre sa carte côté puce dans la fente du TPE, mais il lui suffira, tout simplement, de la rapprocher du TPE (sans l’obligation de saisie de son code confidentiel). Ce petit geste suffira désormais, pour valider sa transaction.

De cette manière, le titulaire de la carte pourra effectuer trois transactions successives, avec un montant maximum de 30 dt par transaction. Au-delà, le client devra utiliser sa carte de manière classique (en introduisant sa carte au niveau du TPE ou faire un retrait DAD/GAB), afin de pouvoir de nouveau effectuer des payements « sans contact sécurisés ».

De plus et pour davantage sécuriser les payements de ses propres clients, AMEN BANK leur enverra gratuitement un SMS d’information, instantanément après chaque opération de payement « sans contact sécurisé ».

En parallèle, AMEN BANK souhaite également faire profiter ses commerçants affiliés, de TPE « sans contact sécurisé », afin de leur éviter de longues files d’attentes et ainsi fluidifier leurs transactions, de manière à engendrer un impact positif sur leur chiffre d’affaires.

Dans ce cadre, AMEN BANK a démarré un projet pilote avec l’enseigne « Baguette & Baguette », qui dispose de 23 points de vente, sur toute la Tunisie.

Lire aussi: AMEN BANK généralise son application Mobile Payement “AmenPay”

Bien entendu, ce projet pilote sera déployé auprès d’autres types de commerce, avec pour objectif de faciliter les transactions de payement électronique.