Le président de la République, Béji Caid Essebsi, a reçu, vendredi 3 mai 2019 au palais de Carthage, le président du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), Dr Akinwumi Adesina, actuellement en visite de travail en Tunisie (du 2 au 4 mai 2019).

“La BAD est un partenaire stratégique pour la Tunisie”, a déclaré le chef de l’Etat, au terme d’un entretien avec le premier responsable de l’institution africaine, selon un communiqué de la présidence de la République.

Il a indiqué que les jeunes et les femmes devraient être au cœur des priorités et des plans d’action de la Banque qui œuvre pour la réalisation du développement et de la stabilité en Afrique.

Dr Akinwumi Adesina a souligné, pour sa part, le rôle qu’a joué la Tunisie pour assurer la stabilité de la BAD, en abritant son siège durant 11 ans (2003-2014).

D’après lui, l’institution africaine prévoit d’appuyer des projets d’infrastructure en Tunisie, à travers l’octroi de crédits à des taux préférentiels bénéficiant directement aux citoyens.

Le chef de l’Etat a, à cette occasion, décoré Dr Akinwmi Adesina, des insignes de Grand Officier de l’ordre de la République, en reconnaissance aux efforts déployés par la BAD pour appuyer le développement en Tunisie.