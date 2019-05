Notre confrère L’Economiste Maghrébin organise, le vendredi 3 mai 2019, à l’hôtel Laico à Tunis, son Forum annuel portant sur le thème « La Tunisie et le nouvel ordre commercial mondial » ; un thème on ne peut plus d’actualité.

Deux panels sont prévus au programme de ce 21ème Forum du bimensuel tunisien : “un multilatéralisme commercial menacé“ et “les défis et les réponses de la Tunisie“.

Le premier panel sera modéré par Aziz Mbarek, co-fondateur, directeur général d’Africinvest. Le second sera modéré par Habib Karaouli, président directeur général de CAP Bank.

Khemaies Jhinaoui, ministre des Affaires étrangères, Omar El Béhi, ministre du Commerce, et Marouane El Abassi, gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, interviendront également au cours de ce Forum auquel participent des personnalités de premier plan du monde de l’économie et des finances aussi bien en Tunisie qu’à l’étranger. Il s’agit de :

– Patrice Bergamini, ambassadeur et chef de la Délégation de l’UE à Tunis,

– Pascal Lamy, ancien directeur général de l’OMC,

– Philippe de Fontaine-Vive, directeur général de la Compagnie financière Richelieu, ancien vice-président de la BEI,

– Hédi Larbi, ancien ministre de l’Equipement et membre du Conseil d’analyses économiques,

– Mehdi Haouas, ancien ministre et président de Talan,

– Christian de Boissieu, professeur d’économie à l’Université Paris1 Panthéon-Sorbonne,

– Pascal Boniface, directeur général de l’IRIS,

– Afif Chelbi, président du conseil d’Analyses économiques,

– Badreddine Ouali, président-directeur général de Vermeg,

– Mohamed Fadhel Kraiem, président directeur général de Tunisie Télécom,

– Leila Baghdadi, maître de conférences du ATBS, présidente de la Chaire de l’OMC et membre du Conseil d’analyses économiques,

– Geneviève Pons, directrice générale Institut DELORS,

– Habib Karaouli, PDG de Cap Bank,

– Aziz Mbarek, Cofondateur, directeur général Africinvest,

– Serge Degallaix, directeur général de la Fondation Prospective et Innovation,

– Jean Charles Simon, gérant SIMON Associés,

– Mansur Zhakupov, directeur général de Total Tunisie,

– Alexander Rieper, directeur du bureau Tunisie et Libye FFN pour la Liberté,

– Hédi Mechri, directeur de l’Economiste Maghrébin.