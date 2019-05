Le ministre du tourisme et de l’artisanat, René Trabelsi, a souligné jeudi à Sousse, qu’il a été convenu avec les représentants du tour opérateur international “Thomas Cook” de signer un accord de partenariat, au cours du mois de mai 2019, entre le ministère du tourisme et de l’artisanat et cette agence internationale visant la reprise du marché anglais, précisant que cet acccord s’étalera sur trois ans ( de 2020 jusqu’à 2022).

Le ministre a ajouté dans une déclaration au correspondant de l’agence TAP à Sousse en marge de sa participation à une séance de travail tenue au siège du gouvernorat de Sousse en présence des professionnels du tourisme dans la région, que les représentants des agences de voyage britanniques ont exprimé leur volonté de programmer davantage la destination Tunisie surtout avec l’amélioration de la situation sécuritaire.

Le ministère du tourisme prévoit, à cet effet, l’arrivée d’environ 100 mille touristes britanniques au cours de l’été 2019 à travers le géant britannique des vacances.

En ce qui concerne la fermeture de plusieurs unités hôtelières et touristiques dans la région à cause de difficultés financières, Trabelsi a exprimé la détermination du département d’aider les professionnels du métier pour parvenir à des accords avec les banques.

La séance de travail a été l’occasion pour les professionnels du tourisme pour évoquer leurs préoccupations relatives particulièrement à la dégradation de la situation écologique dans le gouvernorat de Sousse et la poursuite de l’étalage anarchique dans la Médina, proposant à cet effet d’accélérer l’organisation de campagnes de propreté et de nettoyage des plages, de curage des oueds et de lutte contre les insectes et les chiens errants.