Un projet de conception et de réalisation d’un séchoir solaire de produits agroalimentaires a été clôturé le 10 avril à la Faculté des sciences de Tunis. Il s’inscrit dans le cadre du programme de recherche fédérée, financé par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique avec l’appui de l’Agence nationale de la maîtrise de l’énergie (ANME) et la société AGRIFOOD.

Ce projet a été réalisé en collaboration avec trois laboratoires spécialisés au sein de la Faculté des sciences de Tunis, l’ECole nationale d’ingénieurs de Sfax (ENIS) et l’Ecole nationale d’ingénieurs de Monastir (ENIM).

Il vise à promouvoir la technique de l’utilisation de l’énergie solaire pour le séchage des fruits qui peut constituer une solution intéressante sur les plans économiques et écologique. Elle peut contribuer aussi à la maîtrise de la consommation de l’énergie, l’un des principaux objectifs de la politique énergétique en Tunisie.