Le Pôle Ballets et Arts Chorégraphiques du Théâtre de l’Opéra a présenté hier lundi au Théâtre de l’Opéra, l’avant-première de “Shahrazed” une œuvre chorégraphiée par l’artiste tuniso-algérien Ahmed Khamis, en présence d’une délégation de l’Union africaine et d’un public venu découvrir cette nouvelle production de ce pôle.

Ce projet s’inscrit dans le cadre des résidences de création de pièces de répertoire du Ballet de l’Opéra de Tunis. Il traite de la symbolique de la femme tunisienne au regard du personnage légendaire Shahrazade et l’univers des milles et une nuit et à partir de l’œuvre musicale de Rimsky Korsakov.

Cette nouvelle création a été réalisée en étroite collaboration entre le Centre chorégraphique tunisien, le Ballet de l’Opéra de Tunis et le Nouveau Ballet de Danse Tunisienne du Pôle ballets et Arts Chorégraphiques du théâtre de l’Opéra à la cité de la culture.

Avec un mapping de Nizar Souissi, une création lumière de Khaled Hriz, un décor et des costumes du Centre National des Arts de la Marionnette réalisés par Abdeslam Jemal et Hassen Sallemi, cette œuvre a été exécutée par les danseurs du Ballet de l’opéra de Tunis : Housseme Edine Achouri, Omar Abbes, Hamdi Trabelsi, Houda Riahi, Baya Bouzgarou, Oumaima Manai, Wael Merghni, Nour Mzoughi, Zied Sellimi, Hichem Chebli, Rania Barhoumi, Wafa Thébti, Ilyes Triki, Badis Hachech, Emna Moulhi et de danseurs du Nouveau Ballet de danse tunisienne : Rania Ben Chahida , Salsabil Souissi avec la participation de Aymen Trabelsi et Hazem Chebbi et l’acteur Bahram Alaoui.

Il est à rappeler qu’Ahmed Khemis, d’origine algérienne, vit en Tunisie depuis l’âge de huit ans. Son parcours avec la danse a commencé par imiter les mouvements hip-hop de son frère.

A l’âge de neuf ans, il a rejoint le Sybel Ballet Theatre sous la direction de Syhem Belkhodja. En 2002, il rejoint le Centre national de danse contemporaine d’Angers (CNDC) avant de se produire au Festival de danse Suresnes Cités en 2005 avec les chorégraphes Salia Sanou et Seydou Boro.

Il a créé une pièce solo pour le Printemps de la danse à Tunis, a été invité au Festival de danse de Montpellier par “Vif du Sujet” pour interpréter un solo créé par Odile Duboc et a également travaillé avec les sociétés Montalvo Hervieu et Georges Momboye.