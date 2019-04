Une conférence régionale a été organisée, samedi 27 à Gabès, sur le thème des métiers du futur, à l’initiative de la Fondation Hédi Bouchamaoui en partenariat avec le commissariat régional à l’éducation de Gabès.

Des experts dans le domaine de la formation et des responsables au sein des académies et des établissements universitaires de Tunisie et de France ont participé à cet événement. Les interventions ont été axées sur les métiers qui seront demandés dans le futur.

Parmi ces métiers, Abderrazak Jeday, président directeur général du pôle industriel et technologique de Gabès, évoque ceux liés au secteur des technologies de l’information et de la communication (TIC).

D’autres secteurs sont prometteurs pour la région de Gabès, notamment la chimie fine utilisée dans les industries pharmaceutiques, le cosmétique et les industries alimentaires, ajoute Jeday.

Il cite également les substances utiles, l’industrie des matériaux de construction et les énergies renouvelables.

Aujourd’hui, il est nécessaire de promouvoir les petits métiers, les métiers de proximité et la numérisation dans tous les secteurs, souligne pour sa part Fakher Zaibi, directeur général de l’Observatoire national de l’emploi et des qualifications.

Le système de formation dans la région sera renforcé par la création d’un centre sectoriel de formation en transport et maintenance des équipements lourds, annonce, à cette occasion, Nizar Khaldi, directeur régional de la formation professionnelle et de l’emploi à Gabès.